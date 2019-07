Policisti bodo ovadili nasilnega ljubosumneža Dnevnik Policisti v Gorišnici so pred dnevi prejeli prijavo nasilja v družini. Zaradi ljubosumja naj bi bil 33-letni moški kar štiri leta nasilen do 24-letne partnerke. Ob hišni preiskavi so policisti pri osumljencu našli še obilno zalogo prepovedane...

