Navalni: Obrvi sem imel kot žogice za namizni tenis Dnevnik Vodja ruske opozicije Aleksej Navalni je na svojem blogu v ponedeljek zagotovil, da ni bil nikoli na nič alergičen, ter povedal, da so mu obrvi otekle do velikosti žogice za namizni tenis, preden so ga v nedeljo odpeljali v bolnišnico zaradi...

