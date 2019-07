Navalni: Obrvi sem imel kot žogice za namizni tenis SiOL.net Vodja ruske opozicije Aleksej Navalni je na svojem blogu v ponedeljek zagotovil, da ni bil nikoli na nič alergičen, ter povedal, da so mu obrvi otekle do velikosti žogice za namizni tenis, preden so ga v nedeljo odpeljali v bolnišnico zaradi domnevne alergijske reakcije. Mnogi njegovi pristaši sumijo, da je bil zastrupljen.

