V Indoneziji po potresu umaknili opozorilo pred cunamijem 24ur.com Indonezijske oblasti so umaknile opozorilo pred cunamijem, ki so ga sprožile potem, ko je močan potres z magnitudo 6,9 stresel območje ob južni obali gosto poseljenega otoka Java in med ljudmi povzročil paniko. Oblasti so sprva ocenjevale, da bi lahko bili popotresni valovi visoki do tri metre.

