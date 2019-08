Potres v Indoneziji zahteval najmanj eno žrtev Primorski dnevnik Po močnem včerajšnjem potresu z magnitudo 6,9 je v Indoneziji umrla najmanj ena oseba, več je ranjenih, najmanj tisoč ljudi pa so evakuirali, predvsem na otoku Sumatra. Potres je imel žarišče na odprtem morju ob jugozahodni obali otoka Java. Sprva so razglasili nevarnost cunamija, opozorilo pa so kmalu umakniliZaradi srčne kapi je umrla 48-letna ženska, ki jo je med potresom zajela panika. Poškodova ...

