Kdo naj bi poleg Lenarčiča sedel v ekipi Von der Leynove SiOL.net Novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen oblikuje svojo ekipo. Za zdaj so znani kandidati devetnajstih članic. Med njimi je osem žensk in enajst moških. Velika Britanija zaradi načrtovanega brexita kandidata ne bo predlagala. Osem članic pa je še neodločenih, med njimi Francija, Italija in Hrvaška.

