Čančar se je (tudi uradno) preselil v ligo NBA in podpisal z Denver Nuggets 24ur.com Vlatko Čančar je tudi uradno postal novi član Denver Nuggets, o čemer smo poročali že slabimi tremi tedni. Po predstavah na poletni ligi je prepričal vodilne može ekipe iz Kolorada, in si po izboru na naboru leta 2017 zagotovil prvo profesionalno pogodbo v ligi NBA. Tam se je pridružil Goranu Dragiću (Miami Heat) in Luki Dončiću (Dalllas Mavericks).

Sorodno





Oglasi Omenjeni Goran Dragić

Luka Dončić

NBA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Alenka Bratušek

Simon Zajc

Aleksander Čeferin

Jan Oblak