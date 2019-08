Največja težava Maribora je spočitost Mure Dnevnik Z včerajšnjo tekmo med Celjem in Bravom (2:2) so slovenski nogometni prvoligaši vstopili v četrti prvenstveni krog. Za derbi kroga bosta tokrat poskrbela Mura in Maribor, ki se bosta drevi ob 20.10 pomerila na Fazaneriji.

