Nogometaši Maribora in Mure z neodločenim izidom Lokalec.si Nogometaši Mure in Maribora so se v 4. krogu Prve lige Telekom Slovenije razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:0). Nogometaši Maribora, ki blestijo v kvalifikacijah lige prvakov, tudi po 4. krogu državnega prvenstva ostajajo brez zmage. Na težkem gostovanju pri vedno neugodni Muri, na katerem je njihov trener Darko Milanič spočil nekatere igralce, ki so v evropskih […]

Sorodno

























































Oglasi