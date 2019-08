Pri Kočevju volkovi raztrgali 20 ovac; elektrificirana ograda jih ni ustavila (FOTO) Reporter V Željnah pri Kočevju je v noči s sobote na nedeljo trop volkov pokončal najmanj 20 ovac. "To se je zgodilo v neposredni bližini naselja in otroškega igrišča," so sporočili iz Civilne iniciative Aktivna Kočevska. "Cveto Štimec ima čredo ovac na vzorno ogr

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Gorenje

Simon Zajc Najbolj brano Osebe dneva Saša Vujačič

Luka Mezgec

Erazem Lorbek

Janez Janša

Marko Kump