Sezono začenjajo tudi LA King. Anže Kopitar in druščina v Edmontonu. Sportal V noči na nedeljo novo sezono v ligi NHL začenjajo tudi hokejisti Los Angeles Kings. Kapetan Anže Kopitar se s soigralci mudi v Kanadi. Pomerili se bodo z Edmonton Oilers. Ti so uvodno tekmo sezone odigrali pred nekaj dnevi, ko so domače navijače razveselili z zmago nad Vancouver Canucks.

