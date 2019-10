NEUNIČLJIV: Španec Marquez po padcu na treningu zmagal na dirki in potrdil nov naslov Ekipa Španec Marc Marquez si je v zaključku tekme privozil zmago na VN Tajske in s tem še osmič skupno in šestič v razredu motoGP postal svetovni motociklistični prvak. Voznik Honde ima štiri dirke pred koncem neulovljivo prednost pred skupno drugim Italijanom Andreo Doviziosom (Ducati).



