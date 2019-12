Okužba z ošpicami je v Škofjo Loko prišla iz Belgije Dnevnik Do danes je v Sloveniji potrjenih 25 primerov ošpic, od tega samo v novembru in v prvih dneh decembra sedem. Med prijavljenimi primeri so tudi trije otroci, nobeden od njih pa ni bil cepljen proti ošpicam.

Sorodno



























Oglasi Omenjeni Škofja Loka Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Peter Prevc

Anže Lanišek

Domen Prevc

Ilka Štuhec