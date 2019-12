Vse več Američanov umira v srednjih letih, življenjska doba se že tri leta krajša RTV Slovenija Po desetletjih višanja se pričakovana življenjska doba v ZDA, za razliko od drugih razvitih držav, že tretje leto zapored znižuje. K temu je največ pripomogel porast števila smrti Američanov v srednjih letih, glavni vzrok za to pa so mamila in alkohol.

