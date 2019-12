V petek, 6. decembra 2019, sta župan Andrej Kavšek in podžupan Grada Jastrebarsko Stipe Bučar uradno odprla Ulico Mirana Jarca in del Ulice Lojzeta Fabjana, ki sta bili prenovljeni v sklopu projekta »kulTura«. Odprtje je potekalo v okviru dogodka Zabavaj se v mestu 2019 na Petrovem trgu. Župan je skupaj z otroci prižgal tudi praznične lučke in Črnomelj ter prenovljeni ulici so zasijali v s ...