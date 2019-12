Tudi gol in podaja Kopitarja ter izid 2:0 premalo za Kralje v Calgaryju 24ur.com Hokejisti ekipe Los Angeles Kings so izgubili obračun v Calgaryju proti tamkajšnjemu moštvu Flames s 3:4. Hrušičan Anže Kopitar je za kalifornijsko ekipo v 20:17 minute prispeval gol in podajo, poleg njega sta zadela še Drew Doughty in Matt Roy.

