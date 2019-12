Britof: vrednost plinov v zemljini se je občutno zmanjšala 24ur.com Ponovljene meritve plinov v Britofu pri Kranju so spodbudne, saj se je vrednost plinov v zemljini občutno zmanjšala. Določen del zemljine so že odstranili, gasilci pa bodo do nadaljnjega izvajali kontrolo območja. Cesta ostaja zaprta, na območju in v okolici pa je še vedno prepovedana uporaba odprtega ognja.

