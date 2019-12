V naselju Za jezom zaradi previsokih vrednosti plina evakuirali deset oseb in zaprli cesto Primorske novice V naselju Za jezom v Tržiču je zaradi preseženih mejnih vrednosti pri meritvah plina popolnoma zaprta lokalna cesta od Raven naprej. Omogočen je dostop samo za stanovalce in interventna vozila. Za zdaj so evakuirali deset oseb iz dveh bližnjih objektov. Po prvih podatkih v objektih ni nevarnosti eksplozije, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Sorodno













































Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Boris Štefanec

Borut Pahor

Alenka Bratušek