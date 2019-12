V živo: Dončić prehitel Jordana, a je Dallas v težavah SiOL.net Slovenski košarkarski as Luka Dončić z Dallasom pravkar gosti Sacramento. Gostje, ki jih danes odlikuje natančen met iz igre, so po prvem polčasu vodili za 20 točk (66:46), pred zadnjo četrtino pa imajo +14 (92:78). Dončić je prispeval 20 točk, 7 skokov in 8 asistenc, tako da je popravil rekord Michaela Jordana v zaporednih tekmah (20+5+5). Na delu je tudi Miami, a tudi tokrat brez poškodovanega Gorana Dragića. Brooklyn so v uvodni tekmi večera doma vzeli mero Denverju.

