Dončić prehitel Jordana, a izgubil in se jezil na sodnike #video Sportal Slovenski košarkarski as Luka Dončić je z Dallasom prekinil zmagoviti niz. Doma je po razburljivi končnici ostal praznih rok proti Sacramentu (106:110). Ljubljančan je prispeval 27 točk, 8 asistenc in 7 skokov, a zgrešil met za podaljšek, po katerem se je jezil na sodnike, saj je bil prepričan, da je bil nad njim storjen prekršek. Dončić je popravil rekord Michael Jordana v zaporednih tekmah z uči...

