Košarkarji Dallas Mavericks so v soboto zvečer zabeležili peto zaporedno zmago oziroma deseto na zadnjih enajstih tekmah, Luka Dončić pa se je znova vpisal med nesmrtnike lige NBA. S 26 točkami, devetimi podajami in šestimi skoki je izenačil rekord Michaela Jordana po številu zaporednih tekem z vsaj 20 točkami ter petimi skoki in podajami.