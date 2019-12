Izjemni Dončić izenačil dosežek Jordana, Dallas razbil New Orleans #video Sportal V ligi NBA je sobotni večer postregel tudi s poslastico za slovenske ljubitelje košarke. Luka Dončić je namreč s soigralci Dallasa v domači dvorani s 130:84 razbil New Orleans Pelicans, slovenski košarkar pa je bil s 26 točkami znova najboljši košarkar na igrišču. New Orleans je proti Dallasu izgubil že zadnjih osem medsebojnih tekem.

