Slovesno odkritje reliefnega pomnika Ivi in Franju Stiplovšku Lokalno.si Krajevna skupnost Brežice, Društvo za oživitev Brežice in Posavski muzej Brežice vas prijazno vabijo na slovesno odkritje reliefnega pomnika Ivi in Franju Stiplovšku. preberite več »

