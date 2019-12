Smrtna nesreča na Primorskem: trčenje usodno za 89-letnega sopotnika v avtu Večer Hrvaški državljan je včeraj na cesti Dragonja - Šmarje zapeljal čez dve polni črti in čelno trčil v avtomobil, ki ga je vozil Italijan, ob katerem so bili v avtu še trije: 89-letnik, ki trčenja ni preživel, in potnici, ki sta se hudo poškodovali.

Sorodno























Oglasi Omenjeni Hrvaška

Italija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Alenka Bratušek

Luka Dončić

Boris Štefanec

Borut Pahor