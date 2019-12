V čelnem trku umrl starejši Tržačan Primorske novice Na slovenskih cestah je do nedelje umrlo že 97 ljudi, enajst več kot v enakem obdobju lani. Primorske ceste pa so letos terjale 24 smrtnih žrtev, zadnja tragična nesreča se je zgodila v nedeljo zvečer na cesti med Šmarjami in Dragonjo. V njej je umrl 89-letni sopotnik iz Trsta, trije ljudje so ...

Sorodno





























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Alenka Bratušek

Zoran Janković

Matjaž Kek

Luka Dončić