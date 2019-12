Zaključni turnir tekmovanja za pokal Slovenije za sezono 2019/20 bo gostil Kamnik. V boj za pokalno odbojkarsko lovoriko se bodo podale po štiri najboljše ekipe v moški in ženski konkurenci, naslov prvakov pa bosta branila ACH Volley Ljubljana in Calcit Volley, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS).



