Premier Šarec obiskal slovenske vojake v BiH in na Kosovu SiOL.net Premier Marjan Šarec je obiskal slovenske vojake v Bosni in Hercegovini ter na Kosovu. Srečal se je tudi s poveljnikom sil Eufor Althea, poveljnico Natovega poveljstva Sarajevo in poveljnikom sil Kfor. Kot je poudaril, je slišal same pohvale na račun slovenskih vojakov in vojakinj, ki izpolnjujejo svoje naloge v misijah.

