Šarec obiskal vojaški misiji: Prispevek Slovenije je dober, Slovenci so cenjeni RTV Slovenija Premier Marjan Šarec je obiskal slovenske vojake v Bosni in Hercegovini ter na Kosovu. Srečal se je tudi s poveljnikom sil Eufor Althea, generalmajorjem Reinhardom Trischakom in poveljnico Natovega poveljstva v Sarajevu, generalmajorko Marti J. Bissell.

