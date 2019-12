Danes, točno ob 14. uri popoldne, se v državnem zboru pred parlamentarno komisijo za nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami (Knovs) začenjalo zaslišanja v aferi Lepa N. - Sova (vir), kjer gre za legitimno razčiščevanje, ali so predsednik vlade Marjan Šarec,državni sekretar za nacionalno varnost Damir Črnčec in direktor Sove Rajko Kozmelj (pa morda še kdo) zlorabili Sovo za zaposlitev Na ...