Na današnjo zaprto sejo Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, kjer se bo razpravljalo o nadzoru nad zakonitostjo in preudarnostjo zaposlovanja v Sovi, bosta poleg glavne inšpektorice za javni sektor Lidije Apohal Vučković vabljena tudi direktor Sove Rajko Kozmelj in župan Škofljice Ivan Jordan.