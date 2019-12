Sodelovanje s KNOVS mora temeljiti na zakonsko predpisanih pogojih oz. v okviru njenih pristojnosti Vlada RS V Ministrstvu za notranje zadeve zavračamo očitke Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS), da bi ministrstvo oviralo delo komisije. To nikakor ne drži. Ministrstvo za notranje zadeve je in tudi v prihodnje bo sodelovalo s komisijo, vendar pa mora to sodelovanje temeljiti na zakonsko predpisanih pogojih oziroma v okviru pristojnosti, ki jih komisija ima.

