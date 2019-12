Novinarjem onemogočili opazovanje premestitve migrantov iz Vučjaka 24ur.com V Bosni in Hercegovini so začeli premeščati migrante iz begunskega taborišča Vučjak. Novinarjem so onemogočili, da bi opazovali začetek premestitve, ki bo predvidoma končana v treh dneh. Oblasti so pojasnile, da so novinarjem onemogočili dostop iz varnostnih razlogov.

