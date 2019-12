Začela se je selitev migrantov v BiH SiOL.net V Bosni in Hercegovini so danes začeli premeščati migrante iz begunskega taborišča Vučjak. Novinarjem so onemogočili, da bi opazovali začetek premestitve, ki bo predvidoma končana v treh dneh, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

