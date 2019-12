Podelitev Nobelovih nagrad za literaturo v znamenju protestov proti Handkeju 24ur.com V Stockholmu so Nobelovi nagradi za literaturo za leti 2018 in 2019 izročili poljski pisateljici Olgi Tokarczuk in avstrijskemu pisatelju Petru Handkeju. V skladu z napovedmi proti podelitvi nagrade Handkeju pred Koncertno dvorano potekajo protesti, diplomatski predstavniki več držav pa se podelitve niso udeležili.

Sorodno















Oglasi Omenjeni Nobelove nagrade

Peter Handke Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Zoran Janković

Luka Dončić

Tomaž Seljak

Matjaž Merkan