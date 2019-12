Handke persona non grata v Sarajevu in na Kosovu Večer Skupščina sarajevske županije je danes sprejela odlok, s katerim je avstrijskega književnika Petra Handkeja, letošnjega dobitnika Nobelove nagrade za literaturo, razglasila za neželeno osebo v glavnem mestu Bosne in Hercegovine. Vsi sodelujoči na seji so podprli predlog kluba Stranke demokratske akcije (SDA).

Sorodno





























Oglasi