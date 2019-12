Na Taboru poklicnih priložnosti, ki je od 5. do 7. decembra 2019 potekal v Mladinskem centru Krško, so devetošolci iz okoliških osnovnih šol, skozi zanimiva predavanja, kreativne delavnice, zabavne igre in praktične oglede podjetij, spoznavali poklice in zbirali informacije, ki jim bodo pomagale pri odločanju glede nadaljevanja šolanja in izbiri poklicne kariere. Učenci so imeli, poleg praktičnih ...