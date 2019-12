Zajc: Implementacija zavez pariškega sporazuma bo terjala skupen napor vseh Energetika.NET Implementacija zavez pariškega sporazuma bo terjala skupen napor vseh, je na podnebni konferenci Združenih narodov (COP25) v Madridu v torek dejal slovenski minister za okolje in prostor Simon Zajc. Minister verjame, da je za boj in prilaganje na podnebne spremembe treba okrepiti mednarodno sodelovanje. Izrazil je tudi pričakovanje, da bo do zaključka konference sprejeta knjiga pravil, ki bo določila način izvajanja pariškega sporazuma.

