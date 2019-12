Evropska komisija predstavila evropski zeleni dogovor Energetika.NET Evropska komisija je v sredo predstavila evropski zeleni dogovor in s tem razkrila časovni načrt z ukrepi, katerih cilj je, da Evropa do leta 2050 postane prva podnebno nevtralna celina. Slovenski minister za okolje in prostor Simon Zajc je ob tem poudaril, da je za Slovenijo pomembno, da zeleni dogovor zagotavlja »socialno pravičen prehod za prestrukturiranje in preobrazbo najbolj ranljivih sektorjev in regij - naše premogovniške regije so zagotovo tak primer«.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Evropska komisija

Simon Zajc Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Josip Iličić

Rajko Kozmelj

Jan Oblak

Borut Pahor