Podnebno nevtralna celina: zadržana Poljska, spor zaradi jedrske energije 24ur.com Voditelji članic EU so v Bruslju po dolgi razpravi le dosegli dogovor o cilju podnebne nevtralnosti do leta 2050, je sporočil predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Ena članica, Poljska, se na tej točki ne more zavezati k uresničitvi tega cilja, k temu vprašanju se bomo vrnili junija, je še povedal.

