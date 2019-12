Ob pričakovani petkovi zaostritvi vremena je Arso objavil rumeno opozorilo. Na Primorskem ves dan opozarja pred izdatnimi padavinami, pričakuje od 25 do 50 mm padavin v 24 urah. V večernih opozarja pred močno burjo, ki bo v sunkih dosegala od 85 do 100 km/h ter pred povišanim plimovanjem ter valovanjem morja. V osrednjih predelih Slovenije Arso za petek opozarja pred poledico in žledom, v severnih ...