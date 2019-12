Sneg pobelil državo, na Slovenskih cestah zaenkrat brez posebnosti #animacija SiOL.net Po včerajšnjem rahlem sneženju, lahko danes pričakujemo obilnejšo pošiljko snega. Padavinska celica bo zajela vso državo. Po napovedih Agencije za okolje (Arso) bo zapadlo do 15 centimetrov snega. Padavine bodo dopoldne najprej zajele zahodni del države in se nato postopoma širile proti vzhodu. Ker je za danes napovedano obilnejšo sneženje, lahko vozniki pričakujete upočasnjen promet in daljši pot...

