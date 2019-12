ANIMACIJA: Slovenijo pobelil sneg, sledi močna otoplitev 24ur.com Snežne padavine so že dopoldne zajele zahodno in osrednjo Slovenijo ter se do večera razširile čez vso državo. Močno sneženje naj bi v drugi polovici noči ponehalo. Na Primorskem piha zmerna do močna burja, posamezni sunki na izpostavljenih mestih lahko presežejo 100 km/h. Na prehodu med Notranjsko in Primorsko burja ob sneženju gradi snežne zamete.

