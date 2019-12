Dinamo izpadel, evropska pravljica Atalante se nadaljuje 24ur.com Manchester City je v Zagrebu pričakovano ugnal Dinamo, na drugi tekmi v skupini C pa je bila Atalanta na gostovanju v Ukrajini boljša od Šahtarja, kar pomeni, da v osmino finala napreduje angleško-italijanski dvojec. Meščani so osvojili prvo mesto, Josip Iličić in soigralci pa so z le sedmimi točkami po srečnem spletu rezultatov prišli do drugega mesta.

