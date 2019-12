Na Danskem 20 aretiranih zaradi načrtovanja terorističnega napada Dnevnik Danska policija je danes sporočila, da so aretirali 20 ljudi zaradi suma načrtovanja islamističnega napada. Po navedbah policije so osumljenci poskušali priti do orožja in eksplozivnih naprav.

