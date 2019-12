Na Danskem 20 aretiranih zaradi načrtovanja terorističnega napada Reporter Danska policija je včeraj sporočila, da so aretirali 20 ljudi zaradi suma načrtovanja islamističnega napada. Po navedbah policije so osumljenci poskušali priti do orožja in eksplozivnih naprav. "Policija je preiskala 20 naslovov in aretirala 20 ljudi," je

Sorodno





Oglasi Omenjeni Danska Najbolj brano Osebe dneva Josip Iličić

Marjan Šarec

Jan Oblak

Kevin Kampl

Miro Cerar