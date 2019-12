Že prvi dan dokazano: Premier Šarec odkrito lagal novinarki Marjanci Scheicher in celotni slovenski Pozareport.si Marjan Šarec je doslej sicer vlagal izjemne napore v to, da on in Damir Črnčec ne bi pričala pred Knovsom, vendar se temu očitno ne bo več mogoče izogniti. In tako smo vse bližje, upoštevajoč že danes razkrite Šarčeve laži, ustavni obtožbi predsednika vlade. Spomnimo: bilo je 2. oktobra letos, samo dva dni po našem razkritju afere Lepa N. - Sova (vir): predsednika vlade Marjana Šarca je na cesti ...

