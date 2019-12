Oče arbitraže 10 let po fantastičnem dnevu: Meje ne more spremeniti nič SiOL.net Arbitražno sodišče je določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško, tega ne more spremeniti niti današnje stališče generalnega pravobranilca Sodišča EU, je po srečanju štirih predsednikov zatrdil predsednik republike Borut Pahor.

Sorodno











































































Oglasi