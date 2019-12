V ligi prvakov znana še zadnja udeleženca izločilnih bojev Primorske novice Po včerajšnjih tekmah 6. in zadnjega kroga skupinskega dela lige prvakov so znani vsi udeleženci osmine finala. Štirinajstim že prej znanim udeležencem sta se v izločilnih bojih pridružila še Atalanta, tokrat brez poškodovanega slovenskega reprezentanta Josipa Iličića, in Atletico Madrid Jana Oblaka.

