Nekdanja uprava Petrola izgubila zaupanje nadzornega sveta, Berločnik zanika očitke Primorske novice Nekdanja uprava Petrola pod vodstvom Tomaža Berločnika je izgubila zaupanje nadzornega sveta zaradi malomarnosti in nestrokovnosti pri pripravi gradiv o načrtih za obdobje 2020-2022, je danes na skupščini Petrola povedal namestnik predsednice nadzornega sveta Sašo Berger. Za sporazum so se odločili v izogib sodnim postopkom in škodi za družbo.

