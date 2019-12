Posebna revizija bo pregledala posle nekdanje uprave Petrola, vredne nad milijon evrov Energetika.NET Delničarji družbe Petrol so na včerajšnji skupščini sprejeli spremenjen predlog za posebno revizijo poslov družbe od 1. januarja 2015 do 24. oktobra 2019 oziroma odhoda nekdanje uprave pod vodstvom Tomaža Berločnika. Revizija bo pregledala skupno 30 poslov z različnih področij, med drugim poslov, povezanih s pridobivanjem in odsvajanjem dolgoročnih finančnih naložb, z drugimi vrstami investicij ...

